Bedrogen met droombaan in Miami

Zijn baan is opgezegd, de auto verkocht en z’n koffer gepakt. Pas op het allerlaatste moment merkt Arie de Bruin (24) dat zijn verblijf in Miami niet doorgaat. Hij blijkt via internet voor een fors bedrag te zijn opgelicht en waarschuwt zijn leeftijdgenoten. „Ga niet buiten een organisatie om in op verleidelijke aanbiedingen voor een au pair.”