Banken gaan schade ‘spoofing’ onder voorwaarden vergoeden

Banken beloven dat zij klanten onder een aantal voorwaarden compensatie betalen als zij slachtoffer zijn geworden van ‘spoofing’. Dat is een vorm van fraude waarbij criminelen mensen geld afhandig maken door zich in sms- of chatberichten voor te doen als een medewerker van de bank. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft daar afspraken over gemaakt met de financiële sector.