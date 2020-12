Alsnog Zweeds advies voor mondkapje in openbaar vervoer

Inwoners van Zweden krijgen alsnog het advies een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. De Zweedse premier Löfven deed de aanbeveling vrijdag. Hij kondigde ook andere maatregelen aan om het aantal coronabesmettingen in te dammen, zoals een beperking van het aantal klanten in winkels en hooguit vier personen aan een tafel in een restaurant.