PBL: andere warmtebronnen nog niet klaar voor stop biomassa

Het is een risico om al voor 2030 te stoppen met subsidies voor het verbranden van houtsnippers voor warmte, omdat alternatieve warmtebronnen nog niet ver genoeg zijn dit te compenseren. Zelfs mét biomassa is het nog de vraag of de doelen voor alternatieve warmte, vastgelegd in het Klimaatakkoord, worden gehaald. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies over houtige biomassa, geschreven op verzoek van klimaatminister Eric Wiebes.