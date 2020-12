De traditionele kerstmatinee van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam wordt onverwacht gedirigeerd door de Fin Klaus Mäkelä (24). De Italiaanse dirigent Fabio Luisi, die aanvankelijk op de bok zou staan, is positief getest op het coronavirus en gaat in quarantaine. Er is nog meer tegenslag. Tenor Piero Pretti heeft eveneens moeten afzeggen wegens ziekte, overigens niet veroorzaakt door het coronavirus.