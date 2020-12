Grote steden slaan alarm over toekomst van binnensteden

De wethouders van de zes grote steden maken zich zorgen over de toekomst van de binnensteden. Ze zijn bang dat die hun „unieke karakter” verliezen als gevolg van leegstaande panden. In een brief vragen ze minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer om „ruimte om met ondernemers in de binnensteden te experimenteren” en zo verloedering te voorkomen.