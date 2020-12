INretail: winkelen in België niet verstandig

Het is niet verstandig om in België te gaan winkelen nu de Nederlandse winkels dicht zijn vanwege de lockdown. Dat zegt de branchevereniging voor de non-food winkelsector INretail naar aanleiding van de melding van de Belgische detailhandelsorganisatie Comeos dat Nederlanders daar welkom zijn, mits ze zich aan de regels houden. „Je moet er niet aan denken dat je het virus naar België brengt of juist daarvandaan meeneemt”, aldus een woordvoerder van INretail.