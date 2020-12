‘Klanten’ uit telefoons ‘drugsdealers’ krijgen sms politie Utrecht

De Utrechtse politie heeft een sms gestuurd aan vijfhonderd contacten die in telefoons stonden van twaalf mensen die zijn aangehouden op verdenking van het dealen van drugs. Die contacten zijn „hoogstwaarschijnlijk klanten”, meldt de politie. „Met deze actie willen we gebruikers met de neus op deze feiten drukken” en „bewust maken van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit op wijken en buurten die zij als gebruiker mede in stand houden”.