Namens het Britse Campaign Against Antisemitism (CAA) hebben Nederlandse advocaten bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam aangifte gedaan tegen de Britse rapper Wiley. Volgens CAA heeft Wiley in juli van dit jaar een reeks antisemitische uitlatingen gedaan op social media. De Britse politie zei een aangifte niet in behandeling te kunnen nemen, omdat Wiley niet in Engeland was toen hij de gewraakte uitlatingen deed. Hij zou op dat moment in Rotterdam zijn geweest.