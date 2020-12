Zorgcentrum ouderen inmiddels weer schoon genoeg

De Stichting Present heeft de zorg in haar vestiging voor ouderenzorg in Leerdam voldoende verbeterd, nadat de gezondheidsinspectie eerder had gedreigd met een dwangsom. Die zou vanaf 9 december 5000 euro per twee weken bedragen als er geen verbetering kwam. De inspectie was met name ongerust over hygiëne en infectiepreventie.