‘Nog niks geregeld voor vaccineren pgb-zorgverleners’

Het is nog onduidelijk wanneer en hoe zorgverleners die op basis van een persoonsgebonden budget (pgb) zorg leveren gevaccineerd worden, zegt de vereniging van budgethouders Per Saldo. Donderdag kondigde het kabinet aan dat op 8 januari wordt begonnen met het vaccineren van zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging.