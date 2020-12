Taakstraf voor bedreigen burgemeester Urk

De politierechter in Lelystad heeft een 19-jarige man veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur voor het beledigen en bedreigen van de burgemeester van Urk, Cees van den Bos. De Urker stuurde in het weekend van 5 en 6 december in de nachtelijk uren een beledigend bericht naar Van den Bos en schreef daarin onder meer „ik maak je af”. Jongeren zorgen de laatste weken geregeld voor onrust op Urk. Ook dat weekend waren er rellen.