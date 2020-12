Egbert de Vries volgt Sharon Dijksma op als wethouder

De PvdA in Amsterdam heeft Egbert de Vries voorgedragen als opvolger van wethouder Sharon Dijksma. Zij is burgemeester in Utrecht geworden. De Vries krijgt de volledige portefeuille van Dijksma onder zijn hoede: Water, Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit. De gemeenteraad kan tijdens de raadsvergadering van 20 januari instemmen met de voordracht.