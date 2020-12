Als zingen een zorg wordt: balans na 9 maanden zang-in-de-verdrukking

Zingen: al bijna driekwart jaar is iets wat zo vanzelfsprekend was een grote zorg. In de kerk: je mág je mond niet opendoen, of je durft het nauwelijks. Op koor: áls er al gezongen wordt, is dat heel beperkt en omgeven met onzekerheid. En toch: helemaal stil is het vlak voor deze kale Kerst toch niet.