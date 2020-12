AEX vrijwel vlak door onzekerheid brexitdeal

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel vlak aan de handelsdag begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden met kleine koersuitslagen. De onzekerheid over het bereiken van een brexitdeal voor het einde van het jaar zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers. De markten verwerkten daarnaast de nieuwe recordstanden op Wall Street, die volgden op de toenemende hoop op een akkoord over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie.