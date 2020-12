Dringende oproep aan werkgevers: kom met meer stageplaatsen

In veel sectoren moeten er snel meer stageplekken komen. De stagenood onder studenten wordt steeds groter. Dat stellen CNV Vakmensen en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), die er veel meldingen over binnenkrijgen. Beide organisaties roepen werkgevers dringend op snel met plekken te komen. Dat is ook in het belang van werkgevers, stellen ze.