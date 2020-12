Nikkei licht lager na rentebesluit Bank of Japan

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag licht lager gesloten. De handel stond vooral in het teken van het rentebesluit van de Bank of Japan. De centrale bank hield het monetaire beleid ongewijzigd, maar verlengde wel het speciale steunprogramma voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis met zes maanden. Ook gaat de Bank of Japan onderzoek doen naar nieuwe manieren om zijn inflatiedoelstelling van 2 procent te bereiken. De resultaten van dat onderzoek zullen naar verwachting in maart volgend jaar bekend worden gemaakt.