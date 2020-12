Banken verleenden voor 33 miljard euro coronasteun

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33 miljard euro aan steun verleend aan consumenten en bedrijven. Het gaat daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 172.000 bedrijven en 37.000 particuliere bankklanten gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).