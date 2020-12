De Jonge: zorgvuldigheid boven snelheid bij eerste vaccins

Zorgminister Hugo de Jonge had zelf ook liever gewild dat de vaccinaties in Nederland eerder konden worden toegediend dan 8 januari. Zeker toen dinsdag opeens bleek dat de vaccins tegen het coronavirus een week eerder beschikbaar zouden komen. De Jonge heeft daarop meerdere keren intensief overlegd met de GGD en het RIVM, maar deze instanties vinden een zorgvuldige toediening belangrijker dan een symbolische snellere toediening van de eerste vaccins. De Jonge is het daarmee eens, zei hij donderdagavond tijdens een spoeddebat.