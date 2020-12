GGD-directeur: zorgvuldigheid en veiligheid boven snelheid

De GGD kiest voor zorgvuldigheid en veiligheid in plaats van snelheid bij het vaccineren tegen het coronavirus. Dat zei Sjaak de Gouw, directeur van de GGD GHOR in het televisieprogramma Op1. In veel landen wordt in december begonnen met het vaccineren. Minister Hugo de Jonge meldde donderdag dat Nederland op 8 januari start.