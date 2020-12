Opnieuw records op beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag tot nieuwe recordhoogtes gestegen. Beleggers hopen op een spoedig akkoord tussen Democraten en Republikeinen over een nieuw steunpakket dat de economische klap van de coronapandemie moet verzachten. Een onverwachte stijging in het wekelijkse aantal uitkeringsaanvragen sterkte de financiële markten alleen maar in de verwachting dat een overeenkomst nabij is.