Volgens de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wordt het „een grote uitdaging” om meningsverschillen in het handelsoverleg met het Verenigd Koninkrijk op te lossen. In de brexitgesprekken is weliswaar vooruitgang geboekt, maar vooral op het vlak van visserij blijven Britse en EU-onderhandelaars het nog oneens.