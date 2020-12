‘Levensgevaarlijke’ cv-ketels worden beveiligd

De Nederlandse cv-ketelfabrikant Agpo Ferroli gaat sommige verwarmingsketels extra beveiligen. Vorig jaar bleek uit een onderzoek van consumentenprogramma Kassa dat de verwarmingsketels brandgevaarlijk waren. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schrijft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de fabrikant al beveiligingsmaatregelen heeft uitgevoerd die zijn opgelegd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Een derde en laatste maatregel is vertraagd vanwege corona.