Vaccinontwikkelaar Pfizer zegt dat de levering van 500.000 doses van het coronavaccin nog voor het einde van het jaar geen probleem is. Het kabinet maakte donderdagavond bekend dat die eerste partij vaccins naar verwachting nog in 2020 geleverd wordt, waarna vanaf 8 januari volgend jaar wordt begonnen met inenten. De levering wordt verwacht kort na het besluit van de Europese Commissie over de toelating van het vaccin.