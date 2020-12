Taakstraffen na rellen rond demonstratie beeld J.P. Coen in Hoorn

De politierechter in Alkmaar heeft donderdagmiddag taakstraffen uiteenlopend van 120 tot 240 uur opgelegd aan zes mannen in de leeftijd van 18 tot 29 jaar voor hun aandeel in de rellen in Hoorn. Afgelopen juni ontstonden daar ongeregeldheden na een demonstratie tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Bij de ongeregeldheden werden agenten bekogeld met stenen, tegels en stoelen en raakten politiepaarden en politiemensen gewond.