Europees Parlement steunt resolutie over Friese taal en cultuur

De taal en cultuur van minderheden in de Europese Unie, zoals Friezen in Nederland of Sami in Zweden, moeten beter beschermd worden. Er moet meer aandacht aan minderheidstalen worden besteed in het onderwijs, en meer positieve actie komen in de cultuursector en in openbare diensten om het uitsterven ervan tegen te gaan, stelt het Europees Parlement in een resolutie.