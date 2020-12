Zelfstandigen mogen geleend Tozo-geld later terugbetalen

Zelfstandige ondernemers die lenen via de Tozo, een van de regelingen in het steunpakket, hoeven dit geld een half jaar later pas terug te betalen. Ze hoeven pas in juli volgend jaar te beginnen met aflossen, in plaats van 1 januari, meldt staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.