Bij een ramkraak op de vroege donderdagochtend bij een pand van Louis Vuitton aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam, is voor een groot bedrag aan luxe goederen buitgemaakt. De politie vond een aantal kilometers verderop een beschadigde Seat Ibiza en een deel van de goederen uit de winkel. Een 27-jarige verdachte kon enkele minuten later worden aangehouden.