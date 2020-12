Duitse begraafplaats slaat coronadoden op in zeecontainer

Een begraafplaats in het Duitse Hanau is begonnen met het tijdelijk opslaan van coronadoden in een zeecontainer, omdat ziekenhuismortuaria vol zitten. „Helaas is de situatie in Hanau zo sterk veranderd dat we nu gebruik moeten maken van containers die we hier sinds april hebben, aanvankelijk uit voorzorg”, zegt Alexandra Kinski, hoofd begraafplaatsen en crematoria in Hanau in de deelstaat Hessen.