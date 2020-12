Celstraf voor jongen na explosie hotel Zaandijk

De rechtbank in Alkmaar heeft een 18-jarige jongen veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het veroorzaken van een ontploffing in een hotel in Zaandijk, op 24 april vorig jaar. De jongen was destijds 16. Hij drong het hotel ’s nachts binnen en bracht een zelfgemaakte bom tot ontploffing. Die bestond uit knalvuurwerk en plastic flessen met benzine.