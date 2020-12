Mannen klemgereden en met geweld beroofd op snelweg A27

Op snelweg A27 bij Hilversum zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen in een auto klemgereden en met geweld beroofd. De twee slachtoffers van de beroving hadden ’s avonds een afspraak in Utrecht en daar ontstond volgens de politie ruzie met degene met wie ze de afspraak hadden. Mogelijk waren ook nog vier andere mannen bij de ruzie betrokken.