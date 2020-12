16 verdachten opgepakt bij actie tegen straatdealers in Utrecht

Bij een grote actie zijn zestien straatdealers in Utrecht-Zuid aangehouden, melden de gemeente, politie en OM. Twaalf van hen, in de leeftijden van 18 tot en met 31 jaar uit Utrecht en IJsselstein, werden afgelopen maandag, dinsdag en woensdag aangehouden. Vier dealers werden in november en eerder in december al opgepakt.