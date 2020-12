Hoop op steun bezorgt Wall Street hogere opening

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de dag begonnen. Optimisme had in de openingsminuten de overhand, ondanks een onverwachte stijging van het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Beleggers zijn hoopvol dat er een politiek akkoord komt over een nieuw steunpakket dat het herstel van de Amerikaanse economie moet aanjagen.