Kamer debatteert ‘zo snel mogelijk’ over vaccinatieplanning

De Tweede Kamer gaat „zo snel mogelijk” debatteren over de planning voor het vaccineren. Mogelijk is dat debat al donderdagavond, mits het kabinet het lukt daarvoor een brief naar de Kamer te sturen. Anders komt de Kamer aanstaande dinsdag terug van kerstreces om over de kwestie te debatteren met coronaminister Hugo de Jonge.