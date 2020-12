Terreurgroep Boko Haram claimt beelden van ontvoerden

De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram beweert beelden te hebben verspreid van in Katsina ontvoerde scholieren. Een van de jongens op die beelden roept op alle scholen in de regio te sluiten, behalve koranscholen. Ook wordt daarin geëist dat de regeringstroepen zich moeten terugtrekken uit Katsina, een deelstaat in het noorden van het West-Afrikaanse land.