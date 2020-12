Omtzigt: eerst horen hoe ouders genoegdoening gaan krijgen

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat de regering vrijdag „eerst over de ouders praat, en dan over de gevolgen voor de rechtsstaat en zichzelf.” Dat zegt hij naar aanleiding van een vernietigend rapport over fouten die gemaakt zijn rond de toeslagenaffaire. „Ik wil morgen echt horen hoe ze ervoor gaan zorgen dat die ouders genoegdoening krijgen”, zei hij donderdag.