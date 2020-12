Taakstraf voor relschopper demonstratie beeld J.P. Coen in Hoorn

Een 29-jarige man uit Huizen is donderdagmiddag door de politierechter in Alkmaar veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, waarvan zestig uur voorwaardelijk. De Huizenaar was een van de hoofdrolspelers in de rellen die afgelopen juni in Hoorn uitbraken na een demonstratie van voor- en tegenstanders van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in het centrum van de stad. Tegen de man was een werkstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf geëist.