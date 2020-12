Commissie: politiek had kansen om in te grijpen bij toeslagen

De politieke top heeft behoorlijk wat kansen laten liggen om in te grijpen bij de aanpak van fraude met toeslagen, zegt Chris van Dam, voorzitter van de ondervragingscommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Er is volgens hem niet één schuldige aan te wijze, maar de politiek en topambtenaren moeten „goed in de spiegel kijken”.