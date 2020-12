EU-hof: automaker mag niks installeren dat CO2-meting beïnvloedt

Autofabrikanten mogen geen apparatuur installeren waardoor een auto minder CO2 lijkt uit te stoten en daardoor mag worden verkocht, stelt het Europees Hof van Justitie. Ook als een systeem de motor tegen slijtage beschermt is er geen excuus voor manipulatie van de CO2-uitstoot, stelt het hof in een zaak over een „bedrijf X dat in Frankrijk auto’s produceert”. Het is een publiek geheim dat het over Volkswagen gaat.