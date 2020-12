Recordaantal besmettingen Duitsland na technische fout

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland lag de afgelopen 24 uur voor het eerst boven de 30.000. Donderdagochtend meldde het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, nog dat het aantal besmettingen met 26.923 iets lager was dan woensdag. Na het herstellen van een technische fout in de deelstaat Baden-Württemberg kwamen daar nog ongeveer 3500 gevallen bij.