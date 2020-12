Stemvervorming kroongetuige ‘onzinnig’ door aflevering Videoland

Diverse advocaten in het grote liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh vragen zich af waarom er zoveel moeite wordt gedaan om de stem van kroongetuige Tony de G. tijdens de zittingen te vervormen. Hij is namelijk te zien en te horen in een uitzending van De Jacht op de Mocro-Maffia op betaalzender Videoland. „Voor een tientje per maand kan iedereen zien hoe Tony loopt, wat voor tatoeages hij heeft en hoe hij praat”, zei advocaat Pamela van Dongen. In de tweede aflevering is aandacht voor de arrestatie van De G. in Spanje in 2017.