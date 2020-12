Onderzoeksraad: veiligheid riviercruisevaart onvoldoende

De groeiende populariteit van riviercruises in Nederland vraagt om extra aandacht voor de veiligheid. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het vandaag gepubliceerde rapport over de botsing van het riviercruiseschip Viking Idun en een chemicaliëntanker. Dat gebeurde in de nacht van 1 april vorig jaar op de Westerschelde. De Onderzoeksraad concludeert dat de bemanningsleden van de Viking Idun wel bevoegd waren, maar onvoldoende bekwaam.