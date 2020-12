Opnieuw krimp economie Saudi-Arabië door crisis

De economie van Saudi-Arabië, ’s werelds grootste olie-exporteur, is ook in het derde kwartaal gekrompen, vooral vanwege de moeilijke gang van zaken in de oliesector door de coronacrisis. De krimp van de grootste economie van het Midden-Oosten viel wel minder sterk uit dan in het tweede kwartaal, dankzij de versoepeling van de lockdownmaatregelen tegen corona in het land.