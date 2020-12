Tot ons bestwil

Mattheüs 1:20

„En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want Hetgeen in haar ontvangen is, Dat is uit de Heilige Geest.”