Bijna 5,5 miljoen woonadressen hebben snelle internetverbinding

Op bijna 5,5 miljoen woonadressen in Nederland is een snelle internetverbinding beschikbaar met een downloadsnelheid van 1 gigabit per seconde. Dat melden brancheorganisatie NLconnect en onderzoeksbureau Stratix op basis van data. Volgens de partijen is daarmee een breedbanddoel dat de overheid voor 2023 stelde nu al gehaald.