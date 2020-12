Nikkei stijgt licht na steunbelofte van Fed

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met een kleine winst geëindigd. De belofte van de Federal Reserve (Fed) om de Amerikaanse economie te blijven ondersteunen stelde beleggers gerust. De Fed hield verder de rente en het lopende opkoopprogramma voor obligaties ongemoeid. De hoop op een brexitdeal in Europa en een mogelijk akkoord over een extra coronasteunpakket in de Verenigde Staten boden eveneens steun aan de handel. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan hield de winsten echter beperkt.