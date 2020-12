Laatste zittingsdag in klimaatzaak tegen Shell

De advocaten van Milieudefensie en Shell houden donderdag hun slotpleidooien in de klimaatzaak die de milieuorganisatie tegen het olie- en gasbedrijf heeft aangespannen. Daarna gaan de rechters van de rechtbank in Den Haag zich beraden. Het is nog onbekend wanneer ze uitspraak doen. Dat wordt waarschijnlijk aan het einde van de vierde en laatste zittingsdag duidelijk.