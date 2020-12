Nieuwe ronde inleidende zittingen liquidatieproces Caloh Wagoh

In de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol staat donderdag en vrijdag een nieuwe ronde gepland in het grote strafproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh. Zij worden gezien als ‘moordmakelaars’ van Ridouan Taghi. De megazaak, die nog altijd in de voorbereidende fase is, gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe.