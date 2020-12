Fed krijgt Wall Street niet in beweging

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag dicht bij de slotstanden van een dag eerder gesloten. Beleggers verwerkten het weinig verrassend rentebesluit van de Federal Reserve, net als tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen. De hoop op een snelle deal over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie bleef de gemoederen ook bezighouden. Google-moeder Alphabet stond in de schijnwerpers na een nieuwe aanklacht tegen het bedrijf.