‘Geweldige eer om de 332e burgemeester te zijn van de Domstad’

Sharon Dijksma (PvdA) is woensdagavond beëdigd als burgemeester van Utrecht. „Wat een geweldige eer om de 332e burgemeester te mogen zijn van deze trotse Domstad. Een eer die mij ten deel valt in barre tijden. Met een coronapandemie die om zich heen grijpt en nauwelijks nog te beteugelen lijkt”, zo begon zij haar toespraak. Dijksma is in de geschiedenis de derde vrouwelijke burgemeester van Utrecht.